ميقاتي التقى السّفيرة الفرنسية.. وترأس إجتماعاً لبحث موضوع موازنة العام 2023

يرأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء الثالثة بعد ظهر اليوم في السرايا.





وكان ميقاتي قد أجرى جولة أفق مع سفيرة فرنسا آن غريو تتناول الاوضاع في لبنان والمنطقة، والزيارة المرتقبة للموفد الرئاسي الفرنسي الوزير جان ايف لودريان الى بيروت منتصف الاسبوع المقبل.





ورأس رئيس الحكومة اجتماعا لبحث موضوع موازنة العام 2023 شارك فيه : نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي،وزير المال يوسف الخليل، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.

كتلة الوفاق الوطني

وإستقبل رئيس الحكومة وفدا من تكتل "التوافق الوطني" ضم النواب السادة: طه ناجي، فيصل كرامي، محمد يحيى،عدنان طرابلسي وحسن مراد، والسادة : أحمد دباغ، علاء جليلاتي وعثمان مجذوب.





وصرّح النائب يحيى بعد اللقاء:"كانت مناسبة لوضع دولته في الأجواء والظروف التي رافقت ولادة تكتلنا النيابي، تكتل"التوافق الوطني"

أكدنا لدولة الرئيس أن تكتلنا لا يمكن تصنيفه بالموالي أو المعارض في ظل هذه الفوضى السياسية في لبنان التي اختلطت فيها الموالاة بالمعارضة والعكس بالعكس.وقلنا لدولته إن تكتلنا منحاز طوال الوقت للناس ولهموم المواطن اللبناني ولسلسلة المطالب الكثيرة التي يرفعها هذا المواطن الى الحكومة باعتبارها المرجع الدستوري والسياسي الوحيد في هذه المرحلة. و

بحثنا مع الرئيس عددا من الملفات المتعلقة بالوضع المعيشي وارتباط ذلك بالارتباط الاجتماعي والأمني، وتمنينا على دولته ان تعمل الحكومة على احتواء الملفات بانتظار ان يتوافق اللبنانيون على انتخاب رئيس للجمهورية وعلى إعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية في البلاد. واستمعنا الى عناوين الواقع السياسي الضاغطة حيث أكد لنا انه يبذل الجهود الجدية لمعالجة الملفات الملحة.





وإستقبل رئيس الحكومة النائب ميشال ضاهر الذي أشار الى أن البحث تمحور حول الاشكالية الحاصلة في موضوع المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، اضافة الى المستجدات على الساحة البقاعية واللبنانية والاستحقاقات المقبلة.