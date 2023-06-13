نقيب الصيادلة ناشد وزارة الصحة التحرك لضبط الأدوية المهربة والمزورة

ناشد نقيب الصيادلة جو سلوم وزارة الصحة التحرك لضبط الأدوية المهربة والمزورة.



ودعا المعنيين الى منع التهريب ودهم المخالفین في مراكز غیر شرعیة حفاظا على صحة الموطن اضافة الى منع العمالة الاجنبیة في القطاع الصیدلاني والصحي.