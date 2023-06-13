يعقوبيان وصليبا تعلنان التصويت لجهاد أزعور في جلسة الغد

يعقوبيان وصليبا تعلنان التصويت لجهاد أزعور في جلسة الغد

أعلنت النائبتان بولا يعقوبيان ونجاة عون صليبا التصويت لجهاد أزعور في جلسة الغد.



وخلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب لعدد من النواب التغييريين، أكدت يعقوبيان أننا "نقوم بواجبنا لمصلحة البلد واللبنانيين ولسنا بانتظار "شنط" ولا حقائب وزارية بل ننتظر أمرًا واحدًا وهو التقدم بهذا البلد باتجاه يعزز وضع اللبنانيين."



من جهتها، أشارت صليبا إلى أن "المرشح أزعور تعهد لنا بالعمل على وضع إستراتيجية لمواجهة التحديات المتعلقة بملف النزوح السوري."



وقالت: "نتبنى ترشيح أزعور لأنه يؤمن بمنطق الدولة وهو قادر على إعادة لبنان إلى الحضن العربي وفتح آفاق التعاون مع المجتمع الدولي."