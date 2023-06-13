نديم الجميل: خبر القنبلة لا يمت بصلة لي شخصيًا

نديم الجميل: خبر القنبلة لا يمت بصلة لي شخصيًا

غرد النائب نديم الجميل قائلًا: "على إثر الخبر الذي تتناوله بعض وسائل الإعلام الذي يتناول خبر مفاده العثور على قنبلة بالقرب من منزلي، يهمني التأكيد أن الخبر لا يمت بصلة لي شخصيًا وأن مكان وجودها خارج نطاق منزلي وتبين أنها مجسم قنبلة غير صالحة للتفجير."

