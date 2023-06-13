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تكتل التوافق الوطني النيابي في عين التنية: طلبنا من بري أن لا يكف ولا يمل عن الدعوة للحوار

أخبار لبنان
2023-06-13 | 07:57
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تكتل التوافق الوطني النيابي في عين التنية: طلبنا من بري أن لا يكف ولا يمل عن الدعوة للحوار
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تكتل التوافق الوطني النيابي في عين التنية: طلبنا من بري أن لا يكف ولا يمل عن الدعوة للحوار

بحث رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع وفد تكتل التوافق الوطني النيابي الذي ضم النواب فيصل كرامي ، حسن مراد ، عدنان طرابلسي ، محمد يحيا وطه ناجي في آخر المستجدات السياسية لاسيما الاستحقاق الرئاسي.

وأوضح النائب مراد باسم أن اللقاء كان مناسبة لوضع بري في الاسباب والاهداف التي التقينا علينا كتكتل ان كان اجتماعيا او سياسياً او اقتصادياً او عربياً ، مشددا على أن اهم شيء وفي مقدمتها تفعيل ممارستنا لدورنا النيابي كمجموعة وليس كأفراد متخرجين.

وتابع مراد:" كما طلبنا من دولة الرئيس ان لا يكف ولا يمل عن الدعوة للحوار فإن الوسيلة الوحيدة للخروج من النفق الذي نكر به والوسيلة الوحيدة لتأمين مظلة التوافق الوطني لتمرير الاستحقاق الرئاسي بشكل دستوري ووطني واستمعنا من دولته لاخر المستجدات على صعيد الملف الرئاسي وخصوصاً الذي يتعلق في جلسة الغد ولمسنا الحرص الشديد على التوازنات الوطنية الدقيقة والتي تحمي الصيغة اللبنانية القائمة على اسس تحفظ الاستقرار السياسي والاجتماعي كما تمنينا ان تأتي نتائج الغد لمصلحة لبنان واللبنانيين فان لم نتمكن من انتخاب الرئيس فعسى ان تكون هذه الجلسة باباً الى الحوار  الجامع والشامل" .
 

أخبار لبنان

تكتل التوافق الوطني النيابي

عين التنية

الحوار

بري

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