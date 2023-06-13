الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الكتائب يصوت غدًا لأزعور: لوعي أهمية الجلسة وتأثيرها على مصير البلاد لسنوات مقبلة

أخبار لبنان
2023-06-13 | 09:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الكتائب يصوت غدًا لأزعور: لوعي أهمية الجلسة وتأثيرها على مصير البلاد لسنوات مقبلة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الكتائب يصوت غدًا لأزعور: لوعي أهمية الجلسة وتأثيرها على مصير البلاد لسنوات مقبلة

الكتائب يصوت غدًا لأزعور: لوعي أهمية الجلسة وتأثيرها على مصير البلاد لسنوات مقبلة

أعلن المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية، في بيان بعد اجتماع برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، أنه "بعد عرض شامل لمسار المفاوضات التي جرت وأفضت إلى التقاطع على إسم الدكتور جهاد أزعور كمرشح رئاسي، طلب المكتب السياسي من نواب الحزب رسميًا التصويت له في الجلسة التي ستعقد غدًا".

واعتبر أن "كلام النائب محمد رعد أكد دون أي إلتباس أن الوزير السابق سليمان فرنجية هو مرشح المقاومة ويحمل برنامجها وسيطبقه بحذافيره، فتبقى المؤسسات رهينة والدستور معلقًا وقرار البلد مصادرًا حماية لظهر السلاح"، رافضًا "التخوين والإتهامات بالعمالة التي أطلقها المفتي الجعفري الممتاز باعتباره أن من يصوت لغير مرشح الممانعة إنما يسلم موقع الرئاسة لتل أبيب وهو كلام بائد ولم يعد صالحًا للإستهلاك، فزمن الترهيب ولى ولن يعود".

ورأى أن "هذه الحملة الممنهجة تنقض كل ما كان يصدر من كلام عن الشراكة والمشاركة"، مؤكدًا أن المنطق الميليشياوي الذي تحكم بالبلاد في السنوات الماضية هو نفسه وأن كل الدعوات إلى الحوار بهدف التلاقي كانت مزيفة".

ودعا المكتب السياسي "النواب المترددين في اتخاذ قرار إلى وعي أهمية جلسة الإنتخاب التي ستعقد غدًا، إذ عليها يتوقف تحديد مصير البلاد لسنوات مقبلة، فإما أن ترفع الهيمنة عن البلد وأهله والمؤسسات والقرار الحر، أو أن يبقى حيث أوصله الإستسلام إلى إرادة حزب الله، غارقًا في الفساد والإنهيار والتبعية ومعزولًا عن العالم".

 
 

أخبار لبنان

حزب الكتائب اللبنانية

سامي الجميل

LBCI التالي
أسرار الصحف 13-6-2023
عطية لـ"عشرين 30": سننتخب في الدورة الاولى بورقة بيضاء أو بشعار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-05-17

سامي الجميل من دار الفتوى: الاسراع بانتخاب رئيس هو الاهم اليوم والاسراع شيء والاستسلام شيء آخر ونحن مستعدون لحضور جلسة انتخاب رئيس تُطرح فيها كل الاسماء المقبولة لتولي المهمة ولن نؤمّن نصاب مرشح حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-11

سامي الجميل بعد لقائه أبو فاعور: سنحاول إحداث خرق سريع في الملف الرئاسي

LBCI
آخر الأخبار
2023-05-10

سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": لن نمشي باسم جديد للرئاسة قبل الانتهاء من ملف اسم فرنجية

LBCI
آخر الأخبار
2023-05-10

سامي الجميل لـ "حوار المرحلة" ردا على سؤال عن امكانية حصول لقاء مع جعجع: هناك تنسيق مستمر مع القوات وقد يصل إلى لقاء مع سمير جعجع كمسار طبيعي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
09:34

سرق بقيمة 13000 دولار أميركي... هل أُلقي القبض عليه؟

LBCI
أخبار لبنان
09:33

ميقاتي: نسعى ليستمر القطاع العام في عمله وفي آخر حزيران لن نتمكن من دفع الرواتب اذا لم يصر الى اقرار الاعتمادات الاضافية

LBCI
أخبار لبنان
09:21

بيان توضيحي من أنطوان أزعور بشأن "مغالطات" تتعلق بشركة Batco في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
08:23

بري دعا الى جلسة للجان المشتركة الخميس المقبل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-05-23

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من ساحة ساسين باتجاه أوتيل ديو - الأشرفية

LBCI
منوعات
2023-06-10

شركة تطرد موظفاً من عمله... بسبب دخول الحمّام!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-29

الإمتحانات الرسمية vs الطوابع... هل من أزمة؟

LBCI
خبر عاجل
2023-06-01

معلومات للـLBCI: من نتائج زيارة قائد الجيش الى بري انه تم التوافق على توقيع مرسوم ترقية ضباط من رتبة عقيد الى عميد أي دورة العام ١٩٩٤ وترقيات دورتي ١٩٩٥ و ١٩٩٦

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:20

ماذا يفعل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مصر؟

LBCI
أخبار لبنان
08:16

نقيب الصيادلة ناشد وزارة الصحة التحرك لضبط الأدوية المهربة والمزورة

LBCI
أخبار لبنان
08:13

جلسة لحكومة تصريف الأعمال في السراي الحكومي

LBCI
أخبار لبنان
08:09

يعقوبيان وصليبا تعلنان التصويت لجهاد أزعور في جلسة الغد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:05

اجتماعات ومواقف قبل جلسة الأربعاء... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
05:24

مشروع وطن الإنسان يعرض "الرؤية الاقتصادية لإحياء لبنان"... افرام: الطريق نحو النهوض يجب أن يبدأ من انتخاب رئيس

LBCI
امن وقضاء
05:14

وزارة الداخلية تطلق منصة لتنظيم عمل تسجيل السيارات (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

تعرّفوا على طاقم العمل الكامل لمنتخب لبنان لكرة السلة لما دون الـ ١٩ عاما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الحلقة الثانية من مشروع تبليط البحر في الدامور

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:26

ارتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟

LBCI
خبر عاجل
06:54

مصدر أمني للـLBCI: خبير أمنيّ كشف على الجسم المشبوه قرب منزل النائب نديم الجميّل ليتبيّن أنها لعبة على شكل قنبلة ولا مواد متفجّرة في داخلها

LBCI
منوعات
12:11

خلال جنازتها استفاقت داخل النّعش... وإبنها يؤكّد: لقد قدموا لنا شهادة وفاة! (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
11:14

القبض على ثلاثة شبّان متّجهين بقاعا.. ماذا ضُبط بحوزتهم؟ (صور)

LBCI
خبر عاجل
06:33

النائبتان بولا يعقوبيان ونجاة صليبا يعلنان التصويت لجهاد أزعور في جلسة الغد

LBCI
خبر عاجل
10:34

بيان تكتل التوافق الوطني بعد اجتماعه: يؤكد المجتمعون الموقف الذي اعلنوه في الجلسة السابقة بأنهم سيشاركون في الجسلة بتوجه موحد وهو التصويت لفرنجية

LBCI
فنّ
05:39

طفلة تقتحم المسرح وترقص مع وائل كفوري.. شاهدوا ردّ فعله (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
13:20

الشامي: إذا تضاءل احتياطي مصرف لبنان لا يمكننا إعادة الـ100 الف دولار كاملة فسنردّ أقصى ما يُمكننا بالدولار والباقي بالليرة على سعر السوق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More