الكتائب يصوت غدًا لأزعور: لوعي أهمية الجلسة وتأثيرها على مصير البلاد لسنوات مقبلة

أعلن المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية، في بيان بعد اجتماع برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، أنه "بعد عرض شامل لمسار المفاوضات التي جرت وأفضت إلى التقاطع على إسم الدكتور جهاد أزعور كمرشح رئاسي، طلب المكتب السياسي من نواب الحزب رسميًا التصويت له في الجلسة التي ستعقد غدًا".واعتبر أن "كلام النائب محمد رعد أكد دون أي إلتباس أن الوزير السابق سليمان فرنجية هو مرشح المقاومة ويحمل برنامجها وسيطبقه بحذافيره، فتبقى المؤسسات رهينة والدستور معلقًا وقرار البلد مصادرًا حماية لظهر السلاح"، رافضًا "التخوين والإتهامات بالعمالة التي أطلقها المفتي الجعفري الممتاز باعتباره أن من يصوت لغير مرشح الممانعة إنما يسلم موقع الرئاسة لتل أبيب وهو كلام بائد ولم يعد صالحًا للإستهلاك، فزمن الترهيب ولى ولن يعود".ورأى أن "هذه الحملة الممنهجة تنقض كل ما كان يصدر من كلام عن الشراكة والمشاركة"، مؤكدًا أن المنطق الميليشياوي الذي تحكم بالبلاد في السنوات الماضية هو نفسه وأن كل الدعوات إلى الحوار بهدف التلاقي كانت مزيفة".ودعا المكتب السياسي "النواب المترددين في اتخاذ قرار إلى وعي أهمية جلسة الإنتخاب التي ستعقد غدًا، إذ عليها يتوقف تحديد مصير البلاد لسنوات مقبلة، فإما أن ترفع الهيمنة عن البلد وأهله والمؤسسات والقرار الحر، أو أن يبقى حيث أوصله الإستسلام إلى إرادة حزب الله، غارقًا في الفساد والإنهيار والتبعية ومعزولًا عن العالم".