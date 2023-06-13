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باسيل: مهما اختلفنا سنعود ونتفاهم.. وأزعور كان من بين الأسماء المقبولة من التيار لكنه ليس المرشح الأفضل بالنسبة لنا
أخبار لبنان
2023-06-13 | 11:15
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باسيل: مهما اختلفنا سنعود ونتفاهم.. وأزعور كان من بين الأسماء المقبولة من التيار لكنه ليس المرشح الأفضل بالنسبة لنا
باسيل: مهما اختلفنا سنعود ونتفاهم..
اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن " الخلاف مع حزب الله، كان حول بناء الدولة، وحاولنا أن نطور التفاهم ولكن لم يحصل التجاوب اللازم، وتوسع الخلاف حين أصبح حول الشراكة الوطنية. ما زلنا نتفق معهم على المقاومة وعلى مبدأ الاستراتيجية الدفاعية"، وقال إن "التفاهم مع حزب الله لم يسقط بالنسبة لنا، لكنه ليس بخير، ونحن خارج اي اصطفاف داخلي او خارجي، ولسنا جزءا من محور، ونرغب ان نكون على علاقة جيدة وتواصل مع الجميع".
وقال ياسيل: "من الطبيعي أن نصوت على الاسم المتقاطع عليه وهو الوزير السابق جهاد أزعور"، مشيرا إلى أن "السيد حسن نصرالله، قال عند اختيار مرشحه إن ذلك لا يضر بالتحالف مع التيار، وأنا متأكد من أن السيد نصرالله لا يقبل بجو التخوين، ولن نكون في جلسة غد أو أي جلسة جزءا من أي صراع له طابع تحريضي، وأعطيت التوجيهات في التيار بعدم الرد على دعوات التخوين".
وأضاف: "قررنا مع قوى المواجهة أن نكون على علاقة جيدة، من دون تحالف، لأننا نتفق معهم على كثير من الأمور السيادية والاصلاحية، ولكن نختلف معهم حول المقاومة، ولا نريد ابدا أن نكون باصطفاف سياسي معهم ضد حزب الله".
وفي استحقاق الرئاسة، قال: "لا للممانعة ولا للمواجهة ورفضنا خيار الثنائي حزب الله - حركة أمل وخيار المعارضة. ولكن بالانتخابات على الشخص أن يختار ويصوت وهكذا يصبح اصواته تُحسب لصالح مرشح معين".
وشدد باسيل على أن "أزعور كان من بين الاسماء المقبولة من قبل التيار الوطني الحر، ولكن ليس هو المرشح الافضل بالنسبة لنا".
وأكد باسيل أنه "مهما اختلفنا سنعود ونتفاهم".
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