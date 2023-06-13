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مجلس الوزراء أكد وجوب عودة النازحين وأقر العقد بالتراضي في تعيين المحامين الفرنسيين
أخبار لبنان
2023-06-13 | 11:14
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مجلس الوزراء أكد وجوب عودة النازحين وأقر العقد بالتراضي في تعيين المحامين الفرنسيين
اجتمعت حكومة تصريف الاعمال برئاسة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي.
ولفت بعد الجلسة وزير الاعلام زياد المكاري، خلال تلاوته المقررات، الى ان الحكومة مع عودة النازحين السوريين، عودة كريمة تنسجم مع القرارات الدولية، مع ما يعنيه ذلك من تنسيق مع الدولة السورية من خلال لجنة وزارية، على ان تنسق مع لجنة التنسيق المشتركة مع سوريا في الجامعة العربية.
وأكد موقف الحكومة المبدئي والنهائي بوجوب عودة النازحين السوريين الى بلدهم عودة كريمة آمنة تنسجم مع القرارات الدولية، لاسيما مع القرار 2254 مع ما يستدعيه ذلك من تنسيق مباشر مع الجانب السوري من خلال وفد وزاري برئاسة وزير الخارجية والمغتربين وعضوية وزراء المهجرين، الشؤون الاجتماعية، العمل الثقافة، السياحة، الزراعة، الإعلام، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام، على أن يكون لها أيضا مهمة التنسيق مع اللجنة المشتركة لجامعة الدول العربية بشأن سوريا.
كما قرر المجلس تكليف وزير الخارجية والمغتربين إبلاغ هذا الموقف الى المشاركين في مؤتمر "بروكسل 7 "وأن يسترشد بالخطوط العريضة الواردة في ورقة العمل التي جرت مناقشتها في الجلسة.
وتم اقرار العقد بالتراضي في تعيين المحاميين ايمانويل داوود وباسكال بوفيه في القضية المقدمة من الدولة الفرنسية ضد حاكم مصرف لبنان في قضية السيدة الاوكرانية كاساكوفا.
من جهة أخرى، اشار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام إلى أن من المشكلات التي تواجهنا موضوع القمح الذي سعينا جاهدين بين وزارتي الاقتصاد والزراعة لتطوير زراعة القمح الطري، ولو ضمن نسب معينة سنويا ، ولكنها بداية جيدة، والموسم الحالي وعد بالقمح الطري والقاسي، مشددا على وجوب دعم المزارع وشراء محاصيل القمح منهم.
وأكد سلام أن في الجلسة المقبلة، وزير الزراعة وهو سيقدمون كل التفاصيل ومدى الحاجة، وسييضعون رقما بالكلفة لتأمينه لأنهم ملزمون بشراء القمح ضمن سلة الامن الغذائي.
أخبار لبنان
مجلس الوزراء
النازحون السوريون
سلامة
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