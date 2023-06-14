بيان مشترك تنشره القعقور : لن ننتخب سوى الرئيس الذي يتشارك معنا الرؤية السياسيّة

لن ننجرّ وراء هذه الأحزاب الطائفيّة، ولن نساهم بإعادة تدوير هذا النظام الطائفيّ، ولن ننتخب سوى الرئيس الذي يتشارك معنا هذه الرؤية السياسيّة: بيان مشترك.
النوّاب والنائبات الموقّعون/ات:
أسامة سعد – الياس جراده – حليمة القعقور – سينتيا زرازير – شربل مسعد – عبدالرحمن البزري pic.twitter.com/IupQrOvSUS
— Halimé El Kaakour | حليمة القعقور (@halime_el) June 14, 2023
لن ننجرّ وراء هذه الأحزاب الطائفيّة، ولن نساهم بإعادة تدوير هذا النظام الطائفيّ، ولن ننتخب سوى الرئيس الذي يتشارك معنا هذه الرؤية السياسيّة: بيان مشترك.
النوّاب والنائبات الموقّعون/ات:
أسامة سعد – الياس جراده – حليمة القعقور – سينتيا زرازير – شربل مسعد – عبدالرحمن البزري pic.twitter.com/IupQrOvSUS