بيان مشترك تنشره القعقور : لن ننتخب سوى الرئيس الذي يتشارك معنا الرؤية السياسيّة

بيان مشترك تنشره القعقور : لن ننتخب سوى الرئيس الذي يتشارك معنا الرؤية السياسيّة

أعلن النوّاب والنائبات أسامة سعد – الياس جراده – حليمة القعقور – سينتيا زرازير – شربل مسعد – عبدالرحمن البزري في بيان مشترك:



"لن ننجرّ وراء هذه الأحزاب الطائفيّة، ولن نساهم بإعادة تدوير هذا النظام الطائفيّ، ولن ننتخب سوى الرئيس الذي يتشارك معنا هذه الرؤية السياسيّة".