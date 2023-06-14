فراس حمدان: سننتخب اليوم أزعور وبعد غد سيكون لنا كلامٌ آخر

اعلن النائب فراس حمدان انه سينتخب اليوم المرشح جهاد أزعور كخطوة قد تفتح المجال لخطوات أُخرى منتِجة، قائلا: "بعد غد سيكون لنا كلامٌ آخر".

وقال في بيان:

‏أولاً-إنّنا غير معنيين بأيّ اصطفافٍ هجينٍ أفرزته ظروف التقاطع الأخيرة، لأنّ هكذا تموضع ظرفي غامض المشروع غير قادر على إنتاج حلّ وطني يبدأ برئاسة الجمهورية ولا ينتهي بالإصلاحات الإقتصادية .

‏ثانياً-من المحزن أنّ صمتنا طيلة هذا الأسبوع بحثاً عن الخيارات الفُضلى والأجوبة المقنعة المنسجمة مع تاريخنا، لم يُقابَل إلاّ بلغة التشكيك والتخوين تحت شعارٍ غير منطقي وحيدٍ هو "لا صوت يعلو على صوت المعركة"، الأمر المرفوض كليّاً منا. رغم كل الضغوطات التي مورست علينا في الأيام الاخيرة لم نخضع إلا لضغط واحد وهو لرغبات القواعد الشعبية التي نمثلها ولإيصال رسالة سياسية فحواها عدم الاستمرار في المنحى التدميري للمؤسسات.

‏ثالثاً- في أيّ حال، إنّ توجهنا الحتمي كان وسيبقى نهج الانتفاضة ومحاربة الفاسدين والمطالبة بمحاسبتهم وباسترداد الدولة وفي الحفاظ على لبنان الواحد.

‏رابعاً- على الرغم من كلّ هذا الجو العقيم، فإنّ منطق الهيمنة، التعطيل، الفوقية والإقصاء الطاغي على هذا الاستحقاق لا يُمكن كسره إلاّ باتخاذ قرارٍ موحدٍ بمواجهة هذا المنطق الهدّام، وبالتالي إنّنا سننتخب اليوم المرشح جهاد أزعور كخطوة قد تفتح المجال لخطوات أُخرى منتِجة، وبعد غد سيكون لنا كلامٌ آخر.