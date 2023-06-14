السفير الايراني لدى لبنان: الحل الوحيد لإنهاء الفراغ الرئاسي هو عبر الحوار

غرّد السفير الايراني لدى لبنان مجتبى أماني عبر حسابه الخاص على تويتر بالقول :"أكدنا و دعونا مرارا على ان الحل الوحيد لإنهاء الفراغ الرئاسي، هو عبر الحوار و التفاهم و الإجماع الداخلي."

غرّد السفير الايراني لدى لبنان مجتبى أماني عبر حسابه الخاص على تويتر بالقول :"أكدنا و دعونا مرارا على ان الحل الوحيد لإنهاء الفراغ الرئاسي، هو عبر الحوار و التفاهم و الإجماع الداخلي."