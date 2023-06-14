طوني فرنجية : تقاطعت كل التناقضات... فانظروا ما أنجبت!

تقاطعت كل التناقضات... فانظروا ما أنجبت!
لا بديل عن الإنفتاح والوحدة بوجه الكراهية والإقصاء والإنقسام،هذا ما أكدته نتيجة اليوم التي أتت انتصاراً لهذا النهج.
فلنضع تقاطعاتنا جانباً ولنبنِ على كل ما يوحّدنا. pic.twitter.com/k2uLWA6W7Q
— Tony Frangieh (@TonyFrangieh) June 14, 2023
تقاطعت كل التناقضات... فانظروا ما أنجبت!
لا بديل عن الإنفتاح والوحدة بوجه الكراهية والإقصاء والإنقسام،هذا ما أكدته نتيجة اليوم التي أتت انتصاراً لهذا النهج.
فلنضع تقاطعاتنا جانباً ولنبنِ على كل ما يوحّدنا. pic.twitter.com/k2uLWA6W7Q