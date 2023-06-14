طوني فرنجية : تقاطعت كل التناقضات... فانظروا ما أنجبت!

تقاطعت كل التناقضات... فانظروا ما أنجبت!

لا بديل عن الإنفتاح والوحدة بوجه الكراهية والإقصاء والإنقسام،هذا ما أكدته نتيجة اليوم التي أتت انتصاراً لهذا النهج.

فلنضع تقاطعاتنا جانباً ولنبنِ على كل ما يوحّدنا. pic.twitter.com/k2uLWA6W7Q — Tony Frangieh (@TonyFrangieh) June 14, 2023

غرّد النائب طوني فرنجية بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بالقول:"تقاطعت كل التناقضات... فانظروا ما أنجبت!لا بديل عن الإنفتاح والوحدة بوجه الكراهية والإقصاء والإنقسام،هذا ما أكدته نتيجة اليوم التي أتت انتصاراً لهذا النهج.فلنضع تقاطعاتنا جانباً ولنبنِ على كل ما يوحّدنا".