جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 128 نائباً صوتوا ولا رئيس... وورقة ضائعة!

جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 128 نائباً صوتوا ولا رئيس... وورقة ضائعة!

كالعادة لم تعقد الدورة الثانية من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مع فقدان النصاب، رغم أن الدورة الاولى انعقدت بحضور 128 نائباً.



ونتيجة فرز الأصوات بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية أتت كالآتي:

- 59 للوزير السابق جهاد أزعور

- 51 للنائب السابق رئيس تيار المردة سليمان فرنجية

- 1 لقائد الجيش جوزيف عون

- 6 للوزير السابق زياد بارود

- 8 لشعار "لبنان الجديد"

- 1 ورقة ملغاة

- 1 ورقة بيضاء

- 1 ورقة ضائعة سببّت بأخذ وردّ خلال الجلسة، مع المطالبة بإعادة الفرز أم التصويت. إلا أن ذلك لم يحصل.