من صوّت لقائد الجيش؟

من صوّت لقائد الجيش؟

غرد النائب ايهاب مطر عبر حسابه على "تويتر": "منحت صوتي في جلسة اليوم لقائد الجيش جوزيف عون لما تمثل المؤسسة العسكرية من جهة جامعة لكل اللبنانيين واعتراضاً مني على الانقسام الحاد بين جبهتين. وحرصاً على المصلحة العامة وضعت اسماً ثالثاً، لأنني أيضا ضد الورقة البيضاء والشعارات أو حتى التعطيل".



اضاف:"ان انتخاب الرئيس يكون بجلسة دستورية ودقيقة ويكون أيضاً بالتوافق والحوار والجلوس مع المرشحين لتبديد هواجس ٦ سنوات من عهد مشؤوم، نسمع مواقفهم وآلية تعاطيهم مع المواقع الدستورية ومنها موقع رئاسة الحكومة مع الحاجة الى ضمانات من المرشحين لعدم تعطيل التشكيل او خرق الدستور في مرحلة التأليف او العودة الى بدع تضرب عمل الحكومة المسؤولة عن ادارة البلاد.



والأكيد انني سأضع الاسم المناسب في الجلسة المقبلة في حال التزم المرشحون بتقديم التعهدات المطلوبة وبشكل معلن."