الحجار: الأوروبيون متشبّثون بموقفهم الرافض لعودة النازحين ونحن لن نرضى إلا بها

غرد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار عبر حسابه على "تويتر":" في كواليس كل الاجتماعات التي تُعنى بملفّ النازحين السوريين في بروكسل، الأوروبيون متشبّثون بموقفهم الرافض لعودة السوريين إلى بلدهم، وغايتهم الوحيدة من هذا المؤتمر هي تأمين المساعدات. المساعدات واجبٌ عليهم، ولكن نحن لن نرضى إلا بالعودة".