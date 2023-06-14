أوجيرو: الاتصال بخط 1515 غير ممكن بسبب أعمال الصيانة

أعلنت "أوجيرو" عبر حسابها على تويتر، أنه نظرًا لأعمال الصيانة، فإن الاتصال بخط 1515 غير ممكن حاليًّا.



وقالت: "يرجى التواصل معنا عبر موقعنا ⁦http://ogero.gov.lb⁩ أو عبر تطبيق "My Ogero" للإبلاغ عن أيّ عطل. شكرًا لتفهّمكم".