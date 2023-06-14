طوني فرنجية يردّ على جعجع: هذا ما لم ولن يحصل!

طوني فرنجية يردّ على جعجع: الغاية من التقاطع على أزعور كانت قطع الطريق على سليمان فرنجية

ردّ النائب طوني فرنجية على تغريدة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قائلا: "حكيم! لو عقدنا ١٠ دورات متتالية لما انتجنا رئيساً! والسبب ببساطة ان من اختار التقاطع على أزعور يدرك جيداً الا حظوظ له. وكل الغاية من التقاطع على أزعور كانت قطع الطريق على سليمان فرنجية واقصائه من السباق... وهذا ما لم ولن يحصل".



وكان جعجع قد غرّد عبر حسابه على تويتر، قائلا: "لو جرت الدورة الثانية اليوم كما كان طبيعياً أن يحصل لكان لدينا الآن رئيس للجمهوريّة. ما جرى في مجلس النواب، وبعيداً عن التفاصيل، هو تعطيل حقيقي وفعلي ليس لجلسة اليوم فقط لا غير، وإنما لانتخابات رئاسة الجمهوريّة ككل".