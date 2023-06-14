طوني فرنجية يردّ على جعجع: هذا ما لم ولن يحصل!

حكيم!
لو عقدنا ١٠ دورات متتالية لما انتجنا رئيساً!
والسبب ببساطة ان من اختار التقاطع على ازعور يدرك جيداً ان لا حظوظ له.
و كل الغاية من التقاطع على ازعور كانت قطع الطريق على سليمان فرنجيه واقصائه من السباق... وهذا ما لم ولن يحصل.
— Tony Frangieh (@TonyFrangieh) June 14, 2023
حكيم!
لو عقدنا ١٠ دورات متتالية لما انتجنا رئيساً!
والسبب ببساطة ان من اختار التقاطع على ازعور يدرك جيداً ان لا حظوظ له.
و كل الغاية من التقاطع على ازعور كانت قطع الطريق على سليمان فرنجيه واقصائه من السباق... وهذا ما لم ولن يحصل.