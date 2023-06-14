شرف الدين استقبل القائم بأعمال السفارة السورية... وهذا ما جرى بحثه

استقبل وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين في مكتبه في الوزارة القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان علي دغمان، في حضور منسق ملف العلاقة مع الدولة السورية لواء جابر، وتم خلال اللقاء عرض لملف النازحين السوريين والمعوقات التي تواجه تحقيق عودتهم الآمنة والكريمة إلى بلادهم.



كما تطرقوا إلى الزيارة التي سيقوم بها الوزير شرف الدين نهاية الأسبوع الحالي إلى دمشق للقاء المسؤولين المعنيين في الملف تحضيرا للزيارة الرسمية التي ستقوم بها اللجنة الوزارية المكلفة في الفترة المقبلة، وفق بيان لمكتب شرف الدين.