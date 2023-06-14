مخزومي: المطلوب إبقاء الجلسات مفتوحة إلى حين انتخاب الرئيس

مخزومي: حصول المرشح جهاد أزعور على 59 صوتًا في جلسة اليوم خطوة إيجابية

غرّد النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على تويتر، قائلا: "حصول المرشح جهاد أزعور على 59 صوتًا في جلسة اليوم خطوة إيجابية وموقف مهم سجلته القوى التي تقاطعت على تسميته. وقد كنّا على بُعد بضعة أصوات من انتخاب أزعور رئيسًا لولا باقي الأصوات التي ذهبت للشعارات والورقة البيضاء والورقة الملغاة، ولولا انسحاب الفريق الداعم للمرشح سليمان فرنجية من الجلسة. المطلوب إبقاء الجلسات مفتوحة إلى حين انتخاب الرئيس وعدم تعطيلها".