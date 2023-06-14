مخزومي: المطلوب إبقاء الجلسات مفتوحة إلى حين انتخاب الرئيس

حصول المرشح جهاد أزعور على 59 صوتًَا في جلسة اليوم خطوة إيجابية وموقف مهم سجلته القوى التي تقاطعت على تسميته. وقد كنّا على بُعد بضعة أصوات من انتخاب أزعور رئيسًا لولا باقي الأصوات التي ذهبت للشعارات والورقة البيضاء والورقة الملغاة، ولولا انسحاب الفريق الداعم للمرشح سليمان فرنجية… pic.twitter.com/3HkwNlc3eC
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) June 14, 2023
حصول المرشح جهاد أزعور على 59 صوتًَا في جلسة اليوم خطوة إيجابية وموقف مهم سجلته القوى التي تقاطعت على تسميته. وقد كنّا على بُعد بضعة أصوات من انتخاب أزعور رئيسًا لولا باقي الأصوات التي ذهبت للشعارات والورقة البيضاء والورقة الملغاة، ولولا انسحاب الفريق الداعم للمرشح سليمان فرنجية… pic.twitter.com/3HkwNlc3eC