ملف جدعون على طاولة العبسي... وضاهر يطلعه على نتائج إجتماعه مع ميقاتي

ملف جدعون على طاولة العبسي... وضاهر يطلعه على نتائج إجتماعه مع ميقاتي

إستقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة النائب ميشال ضاهر والمدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، وتم البحث معه في شؤون وطنية وأخرى تتعلق بالطائفة لاسيما موضوع إبعاد جدعون خلافًا للقانون عن موقعه الوظيفي وتداعياته في ظل قناعة تامة من قبل صاحب الغبطة بأن ما قام به جدعون شخصيًا ووظيفيًا يقع من ضمن ممارسته لصلاحياته القانونية وواجباته الوظيفية كمدير عام.



وقد ابلغ ضاهر غبطته بأجواء إجتماعه برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس الثلاثاء والذي جرى خلاله إتصال بين غبطته وميقاتي واتفقا على لقاء بينهما في المقر البطريركي بعد انتهاء أعمال السينودوس الذي يبدأ في التاسع عشر من الحالي وينتهي في الرابع والعشرين منه للبحث في سبل إنهاء المشكلة.



وبعد اللقاء، أشار ضاهر إلى أن الموقف الثابت لدى غبطته كما هو موقفنا راسخ لم ولن يتغير، وهو نابع من روحية البيان الذي كان قد أصدره العبسي والأساقفة وطالبوا فيه رئيس الحكومة بالعودة عن قراره المجحف.



وقال: "إننا نعمل تحت سقف البطريرك لما فيه خير الوطن ومصلحة الطائفة التي ترفض الظلم أيًا كان مصدره."