باسيل: جلسة اليوم أثبتت أن أحداً لا يستطيع تخطي المكوّن المسيحي في رئاسة الجمهورية

جلسة اليوم أثبتت كما قلنا امس أن لا أحد يستطيع تخطي المكوّن المسيحي في رئاسة الجمهورية
وان لا فرض للرئيس من أحد على أحد وان التيار ملتزم ويتبع قناعاته فقط ….
كل عناد سيقابله عناد آخر فلا حلّ إلا بالتوافق على البرنامج و على الرئيس من دون إقصاء أو تشاطر، ولا نجاح لأي رئيس بلا…
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) June 14, 2023
جلسة اليوم أثبتت كما قلنا امس أن لا أحد يستطيع تخطي المكوّن المسيحي في رئاسة الجمهورية
وان لا فرض للرئيس من أحد على أحد وان التيار ملتزم ويتبع قناعاته فقط ….
كل عناد سيقابله عناد آخر فلا حلّ إلا بالتوافق على البرنامج و على الرئيس من دون إقصاء أو تشاطر، ولا نجاح لأي رئيس بلا…