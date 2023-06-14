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منيمنة للـLBCI: تجرعنا السم بالتصويت لمرشح لا نتبناه

أخبار لبنان
2023-06-14 | 13:20
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منيمنة للـLBCI: تجرعنا السم بالتصويت لمرشح لا نتبناه
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منيمنة للـLBCI: تجرعنا السم بالتصويت لمرشح لا نتبناه

منيمنة للـLBCI: تجرعنا السم بالتصويت لمرشح لا نتبناه

أكد النائب ابراهيم منيمنة أننا "تجرعنا السم بالتصويت لمرشح لا نتبناه."

وأشار في حديث للـLBCI إلى أننا "نتكلم عن تسوية سياسية تناقش بنود تتعلق بمصلحة الناس، وهناك الكثير بعد من أسماء المرشحين المطروحة."

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