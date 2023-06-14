الخير للـLBCI: ما حصل في الجلسة اليوم يؤكد على صوابية قرارنا

الخير للـLBCI: ما حصل في الجلسة اليوم يؤكد على صوابية قرارنا

شدد النائب أحمد الخير على أن "ما حصل في الجلسة اليوم يؤكد على صوابية قرارنا."



وفي حديث للـLBCI، أشار إلى أن "ما يعنينا الآن هو الذهاب لخيار تبني مرشح في الجلسة المقبلة، والكتلة أكدت على أن موقفها واحد."



كما أكد أن "موقف السعودية كان واضحًا بعدم التدخل بالشأن اللبناني، ونحن لسنا بانتظار أحد."