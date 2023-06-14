طوني فرنجية للـLBCI: "النتيجة اليوم في الجلسة كانت ايجابية

طوني فرنجية للـLBCI: "النتيجة اليوم في الجلسة كانت ايجابية



اعتبر النائب طوني فرنجية ان "النتيجة اليوم في الجلسة كانت ايجابية، ولدينا مصطلح سياسي جديد اسمه "التقاطع"، واليوم لبنان بحاجة الى نظرة توافقية".



وقال فرنجية في حديث للـLBCI إن "المفاجأة كانت برقم الوزير السابق جهاد ازعور بعد التقاطع وكل الضغط الاعلامي والنفسي وكل التهديد، وحصل ضغط هائل على النواب التغييريين".



واكد أن "هناك على اقل 20 نائبا مسيحيا خارج التقاطع الذي رشح ازعور". ولفت الى ان "سياسة السعودية تشبه طموحات كل العرب، ونحن نريد ان نكون جزء من الانفتاح العربي".