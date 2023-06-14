سامي الجميل للـLBCI: على الفريق الاخر طرح مرشح توافقي قبل اي حوار بالملف الرئاسي

سامي الجميل للـLBCI: على الفريق الاخر طرح مرشح توافقي قبل اي حوار بالملف الرئاسي

أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ان "النقاش اليوم هو ان هناك مرشحاً تفوّق بشكل كبير على مرشح آخر، ولو حصلت الدورة الثانية لكان لدينا اليوم رئيساً للجمهورية، وانما قرر البعض الخروج من الجلسة وتطيير النصاب".



وسأل الجميل في حديث للـLBCI: "هل علينا طرح المرشحين وانتظار قبول الفريق الآخر؟ المشكلة اليوم هي أن فريق الممانعة متأكّد ان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية سيصل الى سدة الرئاسة وهذا الفرض يتناقض مع العملية الديمقراطية".



واعتبر ان "على الفريق الاخر طرح مرشح توافقي قبل اي حوار بالملف الرئاسي، ونحن اليوم كسرنا منطق الفرض في هذا الاطار".