جعجع للـLBCI: مستمرون بجهاد أزعور... وفريق الممانعة مصرّ على تعطيل الانتخابات الرئاسية

رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن جلسات نتخاب الرئيس الـ12 انعقدت بخلاف الطبيعة، سائلا: "من قال ان الدورة الأولى تنعقد ومن بعدها تتوقف الإنتخابات؟ وهذه المرة لو حصلت الدورة الثانية كان سيكون لدينا رئيس جمهورية الآن وبالتالي كنا بدأنا ببداية مسيرة انقاذ ممكنة للبلد".



واعتير في حديث للـLBCI، أن "ما حصل اليوم أهميته القصوى هو أن فريق الممانعة مصرّ على تعطيل الانتخابات الرئاسية".



وقال: "مستمرون بجهاد أزعور لسبب بسيط هو أنه أخذ من الدورة الأولى 59 صوتا ولو حصلت الدورة الثانية بالطبع كان سيكون أزعور رئيسا".



وأضاف: "بعد جلسة اليوم، مواقف كثيرة ستغيير لأنه واضح أن هناك فريقاً سيعطّل ويعطّل انتخابات الرئاسة حتى يصل مرشحه".



