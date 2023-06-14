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معوض للـLBCI: اليوم هو إنتصار حتى لو كان جزئيًا ونعتبر أننا أسسنا لمرشح بات يقترب من الأكثرية

معوض للـLBCI: اليوم هو إنتصار حتى لو كان جزئيًا ونعتبر أننا أسسنا لمرشح بات يقترب من الأكثرية



أكد النائب ميشال معوض أن "هدفنا إيصال مرشحنا إلى ما فوق الـ59 صوتًا، واليوم هو إنتصار حتى لو كان جزئيًا ونعتبر أننا أسسنا لمرشح بات يقترب من الأكثرية".



وقال معوض في حديث للـLBCI إننا "إنتقلنا من مرشح معارضة إلى مرشح عادل للإصطفافات، ولو حصلت الدورة الثانية اليوم لكان أزعور رئيسًا".