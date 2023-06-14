وائل أبو فاعور للـLBCI: المشهد اليوم بقي منقوصاً

رأى النائب وائل أبو فاعور أن المشهد اليوم بقي منقوصاً.



واعتبر في حديث للـLBCI، أن كل طرف سيدّعي الانتصار وقراءته الخاصة. وسأل: "هل هذا سيقود الى انتاج رئيس للجمهورية؟ وهل هذا يعالج مأساة الشعب اللبناني؟".