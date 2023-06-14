الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العراب نادي الشرق
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

صادق لـ حوار المرحلة: خيارنا الإستمرار بدعم أزعور... والسعودية لا تطلب من أحد إنتخاب مرشح معين

أخبار لبنان
2023-06-14 | 15:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
صادق لـ حوار المرحلة: خيارنا الإستمرار بدعم أزعور... والسعودية لا تطلب من أحد إنتخاب مرشح معين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
صادق لـ حوار المرحلة: خيارنا الإستمرار بدعم أزعور... والسعودية لا تطلب من أحد إنتخاب مرشح معين

صادق لـ حوار المرحلة: خيارنا الإستمرار بدعم أزعور... والسعودية لا تطلب من أحد إنتخاب مرشح معين

رأى النائب وضاح صادق بعد الجلسة البرلمانية اليوم أن "لبنان خسر ولم ينتصر أحد، والإنتصار للمجلس النيابي كان لو خرجنا برئيس."

وفي حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI، أوضح صادق أننا "كنا متمسكين بميشال معوض وكان مرشحنا الوحيد وخيارنا الأول، وعندما لم يصل طلب منا أن نذهب إلى إسم آخر وكان جهاد أزعور الخيار الأمثل."

واعتبر أنه "في السياسة، ربحنا اليوم مباراة وانتقلنا إلى المرحلة الثانية التي تثبت أننا نملك 59 صوتًا."

وأكد أن "ترشيح جهاد أزعور لم يسقط، وعندما اتخذنا القرار بترشيحه كان هدفنا التقارب مع الطرف الآخر بمرشح توافقي."

وقال: "إقترحت على بري سابقًا أن يجري لقاءات ثنائية ولم أحصل على أي جواب،" مضيفًا أننا "نذهب إلى الحوار عندما يعلن الفريق الآخر عدم تمسكه بسليمان فرنجية."

وأشار صادق إلى أن "جميعنا لدينا حق المقاومة وليس فقط حزب الله، ونحن صامدون في البلد رغم الإغتيالات، والشعارات التي تطلق ضد فريق المعارضة هي دعوات للقتل."

وأكد أن "خيارنا الإستمرار بدعم جهاد أزعور،" مشددًا على أن "الحزب لا يعترف بلبنان منذ سنين طويلة ولا يستطيع اليوم فرض مرشحه علينا."

ولفت إلى أن "الثنائي كان صاحب القرار في البلد وهو شريك بالفساد وقد أوقف تحقيق المرفأ ومع ذلك يقول لنا "ثقوا بنا"."

كذلك، قال صادق: "لست مع العقوبات الخارجية في موضوع الرئاسة بل مع العقوبات في موضوع الفساد وملف تفجير المرفأ."

وأشار إلى أن "لبنان ليس ضمن أولويات الدول الغربية والعربية،" معتبرًا أن "رسالة الخارجية الأميركية بدعوة النواب لتطبيق الدستور "معيبة" بحق النواب."

وأوضح أن "السعودية لا تطلب من أحد إنتخاب مرشح معين بل تدعو إلى إنتخاب رئيس سيادي ونظيف."

وعن التمديد لحاكم مصرف لبنان إلى حين إنتخاب رئيس للجمهورية، رفض الأمر بشكل قاطع وجازم، قائلًا إننا "سنقاتل لآخر الطريق."

أخبار لبنان

المرحلة:

خيارنا

الإستمرار

أزعور...

والسعودية

إنتخاب

LBCI التالي
أزعور: أتمنى أن يكون المشهد الجديد حافزاً على التلاقي على خيار إخراج لبنان من الأزمة
فراس حمدان: سننتخب اليوم أزعور وبعد غد سيكون لنا كلامٌ آخر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:56

الصادق لـ حوار المرحلة: خيارنا الإستمرار بدعم جهاد أزعور والحزب لا يعترف بلبنان منذ سنين طويلة ولا يستطيع اليوم فرض مرشحه علينا

LBCI
آخر الأخبار
15:30

الصادق لـ حوار المرحلة: السعودية لا تطلب من أحد إنتخاب مرشح معين بل تدعو إلى إنتخاب رئيس سيادي ونظيف

LBCI
آخر الأخبار
14:24

الصادق لـ حوار المرحلة: كنا متمسكين بميشال معوض وكان مرشحنا الوحيد وخيارنا الأول وعندما لم يصل طلب منا أن نذهب إلى إسم آخر وكان جهاد أزعور الخيار الأمثل

LBCI
آخر الأخبار
14:41

الصادق لـ حوار المرحلة: ترشيح جهاد أزعور لم يسقط وعندما اتخذنا القرار بترشيحه كان هدفنا التقارب مع الطرف الآخر بمرشح توافقي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:47

الحلبي يعلن فتح باب الترشح لمركز خبير في مجلس التعليم العالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

59 صوتا لأزعور و51 صوتا لفرنجية... تطيير نصاب وهرج ومرج!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

الجلسة الـ12... ألغاز بالجملة!

LBCI
خبر عاجل
14:01

الخارجية الأميركية: قلقون من مغادرة أعضاء البرلمان اللبناني للغرفة لمنع التصويت على انتخاب رئيس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
08:02

كيف تتجنّبون الشعور بالتعب في الصيف؟

LBCI
منوعات
2023-06-13

للمرة الأولى منذ اعتلائه العرش... الملك تشارلز يمتطي الجواد لمناسبة عيد ميلاده

LBCI
فنّ
2022-12-26

نادين الراسي ترنّم ترتيلة "دق بوابن" في حلقة "ضوّي شموعن" الميلاديّة (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2023-06-11

الرياض تستضيف مؤتمر الأعمال العربي الصيني والندوة الثامنة للإستثمارات... هذه التفاصيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

بعد وصولهم إلى الفضاء... أكثر من سؤال علمي بدأ يطرح على روّاد الفضاء العرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

59 صوتا لأزعور و51 صوتا لفرنجية... تطيير نصاب وهرج ومرج!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

الجلسة الـ12... ألغاز بالجملة!

LBCI
أخبار لبنان
13:48

وائل أبو فاعور للـLBCI: المشهد اليوم بقي منقوصاً

LBCI
أخبار لبنان
13:44

معوض للـLBCI: اليوم هو إنتصار حتى لو كان جزئيًا ونعتبر أننا أسسنا لمرشح بات يقترب من الأكثرية

LBCI
أخبار لبنان
13:39

سامي الجميل للـLBCI: على الفريق الاخر طرح مرشح توافقي قبل اي حوار بالملف الرئاسي

LBCI
أخبار لبنان
13:36

جعجع للـLBCI: مستمرون بجهاد أزعور... وفريق الممانعة مصرّ على تعطيل الانتخابات الرئاسية

LBCI
أخبار لبنان
13:35

حسن خليل للـLBCI: هناك طائفة كاملة ترفض ترشيح ازعور ومحاولة الغاء مرشحنا هو ما يسمى "الفرض"

LBCI
أخبار لبنان
13:33

طوني فرنجية للـLBCI: "النتيجة اليوم في الجلسة كانت ايجابية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:34

عقب جلسة مجلس النواب اليوم.. تغريدة جديدة لفرنجية!

LBCI
خبر عاجل
04:43

نتيجة فرز الأصوات بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 59 أزعور 51 فرنجية 1 جوزيف عون 6 بارود 8 لبنان الجديد ورقة ملغاة ورقة بيضاء وورقة ضائعة

LBCI
فنّ
05:08

بعد أنباء علاقته الغراميّة بكاريس بشار.. جورج خباز يخرج عن صمته ويوضح

LBCI
خبر عاجل
11:03

معلومات للـLBCI: مقتل المطلوب زين العابدين نايف المصري خلال مداهمة حورتعلا وكان العابدين وعصابته أطلقوا النار على دورية لمخابرات الجيش في ١٦-٠٢-٢٠٢٣ ما أدى إلى استشهاد ٣ عسكريين

LBCI
خبر عاجل
10:55

استخبارات الجيش تنفّذ عملية أمنية في حورتعلا وتلاحق مسلحين ومقتل أحد المطلوبين (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:50

فقدان نصاب الدورة الثانية لجلسة انتخاب الرئيس بعدما كانت الدورة الاولى مكتملة النصاب بـ 128 نائبا

LBCI
أخبار لبنان
06:08

من صوّت لقائد الجيش؟

LBCI
خبر عاجل
05:18

أزعور: أتمنى أن يكون المشهد الجديد حافزاً على التلاقي على خيار إخراج لبنان من الأزمة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More