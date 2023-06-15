"صفّرنا الرسوم": حملة جديدة من شركة OMT

أطلقت شركة OMT في 15 حزيران 2023 حملة جديدة بعنوان "صفّرنا الرسوم" على خدمة تحويل الأموال داخل لبنان (Intra) بالليرة اللبنانية.وتُمكّن هذه الحملة زبائن OMT –أينما تواجدوا في لبنان – من إرسال واستلام التحاويل المالية (Intra) بالليرة اللبنانية من دون أيّ رسوم عبر أكثر من 1,400 مركز وكيل منتشرين على كافّة الأراضي اللبنانية.وتأتي هذه الخطوة لتجدّد OMT التزامها بشعار "حدّك" ولتقريب المسافات والتخفيف من أعباء التنقّل بين المناطق اللبنانية.