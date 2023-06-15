سلام لبّى دعوة الامير عبد العزيز آل سعود: لبنان سيكون جاذبا للاستثمار للدول العربية وتحديداً السعودية

لبّى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام دعوة وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ووزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح، الى غداء، جمع الوزراء العرب المُشاركين في مؤتمر الاعمال العربي -الصيني الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض.



وكانت مناسبة عرض في خلالها المجتمعون القضايا والتجارب المُشتركة.



وشارك سلام الحضور الرفيع المستوى رغبة لبنان وشوق أهله لعودة اخوانهم العرب الى بلدهم الثاني، مؤكداً أن لبنان في المرحلة المقبلة لن يكون فقط جاذبا سياحياً بل سيكون جاذبا للاستثمار في مجالات مهمة للدول العربية وتحديداً المملكة العربية السعودية لا سيما في مشاريع البنى التحتية والمرافق البحرية ومنصات الغاز.



وأمل وزير الاقتصاد أن يتحول لبنان الى ساحل العرب على البحر المتوسط ومرفقهم للتجارة الخارجية تحديداً الى أوروبا وإفريقيا وسائر الدول.