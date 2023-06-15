خضر: لإزالة اليافطات الإعلانية المزروعة وسط الطريق الدولية

دعا محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر البلديات والاتحادات البلدية، إلى "إزالة كافة الإعلانات عن الأعمدة في الحاجز الوسطي على الطريق الدولية"، مشيرا إلى أنه "كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تعليق اليافطات الإعلانية على أعمدة الإدارة المزروعة في الحاجز الوسطي على طريق بعلبك- القاع الدولية، الأمر الذي يشكل مخالفة قانونية باستعمال هذه الأعمدة، إضافة إلى تأثير هذه اليافطات على الرؤية وسلامة السير، كما أنها تخلف منظرا سيئا للوافدين والزائرين إلى منطقة بعلبك الهرمل، وحيث أن محافظة بعلبك الهرمل بانتظار موسم سياحي واعد، لا سيما أثناء مهرجانات بعلبك الدولية، وسوى ذلك من الرحلات السياحية على اختلافها إلى المحافظة، ويجب أن تتضافر جهود الجميع كل في مجال عمله، لإنجاح هذا الموسم الموعود، والعمل بقدر المستطاع على ترك صورة جميلة عن منطقة بعلبك الهرمل في ذهن من يزورها".



وطلب خضر من "رؤساء البلديات واتحادات البلديات، كل ضمن نطاقه، العمل على إزالة هذه الإعلانات عن أعمدة الإنارة الموجودة في الحاجر الوسطي للطريق الدولية إعتباراً من تخوم بلدتي تمنين التحتا وتمنين الفوقا وصولا إلى بلدة القاع والحدود السورية، مرورا بمدينة الهرمل ومحيطها، وتوجيه تنبيه لأصحابها لعدم وضعها مرة أخرى تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم".



