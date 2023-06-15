بدء جلسة اللجان المشتركة

انعقدت جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب، لدرس اقتراح القانون الرامي الى فتح إعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها، ومتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 13760 الرامي الى تعديل بعض احكام القانون قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.