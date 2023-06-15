النائب الفرنسي في البرلمان الاوروبي مارياني: لمساعدة لبنان في إعادة النازخين السوريين الى بلادهم

مارياني: ما يريده اللبنانيون ليس أن نساعدهم على إبقاء اللاجئين بل أن نساعدهم في عودتهم إلى ديارهم

شدّد النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي تييري مارياني، على ضرورة مساعدة لبنان في اعادة النازخين الى بلادهم.

وقال: "ما يريده اللبنانيون ليس أن نساعدهم على إبقاء اللاجئين بل أن نساعدهم في عودتهم إلى ديارهم".