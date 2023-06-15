بسبب تلوث جرثومي... مراقبو مصلحة الاقتصاد في الشمال سطروا محاضر ضبط بحق 7 مراكز لتعبئة المياه في طرابلس والكورة

جال مراقبو مصلحة الاقتصاد في الشمال بتكليف واشراف من رئيسة مصلحة الاقتصاد في الشمال لمى علم الدين، على 12 مركزا لتعبئة المياه الصالحة للشرب ومصانع الثلج في مدينة طرابلس وقضاء الكورة، وتم سحب عينات من تلك المراكز لفحصها في المختبرات المعتمدة من قبل الوزارة للتأكد من سلامتها، وإذا كانت خالية من البكتيريا والجراثيم ولمعرفة عناصر المحتوى، وذلك بمرافقة ومؤازرة عناصر جهاز أمن الدولة المديرية الإقليمية في طرابلس، فتبين وجود جرثومة في المياه في سبعة مراكز ومعمل، اثنان منها في الكورة واربعة في منطقة أبي سمراء - طرابلس وواحد داخل المدينة، وتم تنظيم محاضر ضبط بحق تلك المراكز والمعامل وتوقيف العمل فيها، ريثما يعمد أصحابها الى اجراء التصليحات اللازمة ليعاد الى سحب عينيات مرة لاخذ القرار المناسب.



واثناء الجولة، قالت علم الدين: "قمنا بجولة مع فريق من مصلحة الاقتصاد في معامل تعبئة المياه في مناطق الكورة ابي سمراء وطرابلس وسيستمر الفريق عمله في المناطق الشمالية الاخرى، حيث تم اخذ عينات من المياه المستخدمة وتم اجراء الفحص حيث افادت النتائج بأن سبعة معامل من أصل ١٢ معملا تبين ان فيها تلوثا جرثوميا بسيدوموناس وهي جرثومة يمكن ان تسبب ضرارا كبيرا على الاشخاص الذين يعانون من ضعف في المناعة".



وأضافت: "سنقوم بالاجراءات اللازمة تجاه هذه المعامل حيث سيتم توقيفها عن العمل حتى يتم معالجة هذه المشكلة والتأكد من أن المياه صالحة للاستعمال وخالية من أي تلوث ومطابقة للمواصفات".



وأشارت الى أن "بعض المعامل غير مجهزة بالشكل المطلوب سيتم ختمها بالشمع الاحمر، أما المعامل الأخرى فسيتم توقيفها عن العمل واعطائها مهلة زمنية حتى يتم تصحيح الوضع والتأكد من تطابقها للمواصفات الصحية".