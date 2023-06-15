الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
29
o
الجنوب
25
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
29
o
الجنوب
25
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنـان: الاستمرار بالإضراب التحذيري
أخبار لبنان
2023-06-15 | 08:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنـان: الاستمرار بالإضراب التحذيري
قررت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنـان الاستمرار بالإضراب التحذيري والاعتصام والتوقف عن العمل داخل كافة مراكز المؤسسة وعدم طباعة وتسليم الفواتير لغاية نهار الاثنين 19/6/2023 ضمناً بانتظار ورود اي معطيات جديدة ليبنى على الشيء مقتضاه.
وأكدت في بيان أنه يستثنى من الاضراب الاستثمار في معامل الانتاج والمناوبين في محطات التحويل الرئيسية ومصلحة التنسيق.
وكانت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان قد عقدت اجتماعها اليوم الخميس الموافق 15/6/2023 من ضمن اجتماعاتها المفتوحة جرى فيه عرض وقائع اللقاء الذي تم بين كل من مديرة الشؤون الادارية والمراقب العام المكلفان من قبل المدير العام ووفد من النقابة حيث تداولوا بالمطلبين المحقين للعمال والمستخدمين :
-الدعم المالي تم عرض الية تطبيقية.
-الاستشفاء والطبابة اصرت النقابة على تحضير دفتر شروط لشركة تأمين صحي واستشفائي وليس لشركة Management المعتمدة حالياً حيث طلب كل من المدير الاداري والمراقب العام وضع سعادة المدير العام بما تم التداول به والمتعلق بالمطلبين المحقين للعمال والمستخدمين وذلك بعد الاتصال الهاتفي الذي تم مع سعادته.
عليه:
قررت النقابة الاستمرار بالإضراب التحذيري والاعتصام والتوقف عن العمل داخل كافة مراكز المؤسسة وعدم طباعة وتسليم الفواتير لغاية نهار الاثنين 19/6/2023 ضمناً بانتظار ورود اي معطيات جديدة ليبنى على الشيء مقتضاه.
يستثنى من الاضراب الاستثمار في معامل الانتاج والمناوبين في محطات التحويل الرئيسية ومصلحة التنسيق وعدم اجراء اي مناورات على الشبكة الا بعد التنسيق مع النقابة
أخبار لبنان
كهرباء لبنان
اعتصام
بيان
التالي
فرانسوا كزافييه بيلامي: حزب الله يعرقل انتخاب رئيس جديد للجمهورية
ماذا قال بو صعب عن الملف الرئاسي؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-05-05
بيان من كهرباء لبنان حول الأصوات الصادرة من معمل الزوق الحراريّ
أخبار لبنان
2023-05-05
بيان من كهرباء لبنان حول الأصوات الصادرة من معمل الزوق الحراريّ
0
آخر الأخبار
2023-05-02
لجنة المياومين في كهرباء لبنان اعلنت تعليق الاعتصام
آخر الأخبار
2023-05-02
لجنة المياومين في كهرباء لبنان اعلنت تعليق الاعتصام
0
أخبار لبنان
2023-04-11
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تعلن الاضراب والاعتصام التحذيري
أخبار لبنان
2023-04-11
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تعلن الاضراب والاعتصام التحذيري
0
أخبار لبنان
2023-06-14
بيان مشترك تنشره القعقور : لن ننتخب سوى الرئيس الذي يتشارك معنا الرؤية السياسيّة
أخبار لبنان
2023-06-14
بيان مشترك تنشره القعقور : لن ننتخب سوى الرئيس الذي يتشارك معنا الرؤية السياسيّة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:43
تخطّى حاجز ضهر البيدر متجهاً نحو بيروت ولاذ بالفرار.. وعناصر الحاجز تمكنت من ضبط السيارة ومواد مخدِّرَة بداخلها
أمن وقضاء
11:43
تخطّى حاجز ضهر البيدر متجهاً نحو بيروت ولاذ بالفرار.. وعناصر الحاجز تمكنت من ضبط السيارة ومواد مخدِّرَة بداخلها
0
أخبار لبنان
10:38
أجهزة سكانر للكشف على حقائب الركاب المغادرين لبنان من الشرطة الفدرالية الالمانية
أخبار لبنان
10:38
أجهزة سكانر للكشف على حقائب الركاب المغادرين لبنان من الشرطة الفدرالية الالمانية
0
أخبار لبنان
10:24
بو حبيب في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والجوار: لحوار بنّاء وصريح في موضوع النازحين السوريين
أخبار لبنان
10:24
بو حبيب في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والجوار: لحوار بنّاء وصريح في موضوع النازحين السوريين
0
أمن وقضاء
09:58
أمن الدّولة في الجنوب تقفل محلّات لتعبئة المياه بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
09:58
أمن الدّولة في الجنوب تقفل محلّات لتعبئة المياه بالشمع الأحمر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-06-10
هدية ماريتا الحلاني لزوجها بعد الزفاف... وما علاقة عاصي الحلاني؟
فنّ
2023-06-10
هدية ماريتا الحلاني لزوجها بعد الزفاف... وما علاقة عاصي الحلاني؟
0
فنّ
2023-06-06
ماريتا الحلاني في ليلة الحناء قبل الزواج... شاهدوا فرحة أهلها بالرقص والدموع (فيديو)
فنّ
2023-06-06
ماريتا الحلاني في ليلة الحناء قبل الزواج... شاهدوا فرحة أهلها بالرقص والدموع (فيديو)
0
آخر الأخبار
2023-06-14
عبد الرحمن البزري للـLBCI: النتيجة من الآن محسومة اذ هناك محاولة لعدم انعقاد دورة ثانية واذا حصلت الدورة نحن باقون وسندعم اي رئيس يُنتخب
آخر الأخبار
2023-06-14
عبد الرحمن البزري للـLBCI: النتيجة من الآن محسومة اذ هناك محاولة لعدم انعقاد دورة ثانية واذا حصلت الدورة نحن باقون وسندعم اي رئيس يُنتخب
0
عالم الطبخ
08:10
حضّروا وصفة الشاورما الشهية مع كريم الثوم على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)
عالم الطبخ
08:10
حضّروا وصفة الشاورما الشهية مع كريم الثوم على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:30
بو حبيب: عودة النازحين حق يجب ممارسته
أخبار لبنان
08:30
بو حبيب: عودة النازحين حق يجب ممارسته
0
أخبار لبنان
08:24
فرانسوا كزافييه بيلامي: حزب الله يعرقل انتخاب رئيس جديد للجمهورية
أخبار لبنان
08:24
فرانسوا كزافييه بيلامي: حزب الله يعرقل انتخاب رئيس جديد للجمهورية
0
أخبار لبنان
07:58
ماذا قال بو صعب عن الملف الرئاسي؟
أخبار لبنان
07:58
ماذا قال بو صعب عن الملف الرئاسي؟
0
أخبار سياسية
06:31
خلف وصليبا بعد اللجان النيابية: لتقل لنا الحكومة من أين ستأتي بالمال؟
أخبار سياسية
06:31
خلف وصليبا بعد اللجان النيابية: لتقل لنا الحكومة من أين ستأتي بالمال؟
0
أخبار لبنان
06:08
النائب الفرنسي في البرلمان الاوروبي مارياني: لمساعدة لبنان في إعادة النازخين السوريين الى بلادهم
أخبار لبنان
06:08
النائب الفرنسي في البرلمان الاوروبي مارياني: لمساعدة لبنان في إعادة النازخين السوريين الى بلادهم
0
امن وقضاء
03:36
قائد الجيش يضع حجر الأساس لمشروع معالجة النفايات الطبية في اللواء اللوجستي
امن وقضاء
03:36
قائد الجيش يضع حجر الأساس لمشروع معالجة النفايات الطبية في اللواء اللوجستي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
بعد وصولهم إلى الفضاء... أكثر من سؤال علمي بدأ يطرح على روّاد الفضاء العرب
تقارير نشرة الاخبار
14:39
بعد وصولهم إلى الفضاء... أكثر من سؤال علمي بدأ يطرح على روّاد الفضاء العرب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
59 صوتا لأزعور و51 صوتا لفرنجية... تطيير نصاب وهرج ومرج!
تقارير نشرة الاخبار
14:29
59 صوتا لأزعور و51 صوتا لفرنجية... تطيير نصاب وهرج ومرج!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
الجلسة الـ12... ألغاز بالجملة!
تقارير نشرة الاخبار
14:17
الجلسة الـ12... ألغاز بالجملة!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:41
ماريتا الحلاني تطلّ مع كميل أبي خليل من شهر العسل في المالديف (صور)
فنّ
04:41
ماريتا الحلاني تطلّ مع كميل أبي خليل من شهر العسل في المالديف (صور)
2
اقتصاد
03:35
تحويل المساعدة المالية الموقتة للمتقاعدين والعسكريين ... ماذا عن العاملين في الإدارة العامة؟
اقتصاد
03:35
تحويل المساعدة المالية الموقتة للمتقاعدين والعسكريين ... ماذا عن العاملين في الإدارة العامة؟
3
خبر عاجل
14:01
الخارجية الأميركية: قلقون من مغادرة أعضاء البرلمان اللبناني للغرفة لمنع التصويت على انتخاب رئيس
خبر عاجل
14:01
الخارجية الأميركية: قلقون من مغادرة أعضاء البرلمان اللبناني للغرفة لمنع التصويت على انتخاب رئيس
4
صحف اليوم
01:02
"تمرّد" في صفوف الوطني الحر (الانباء الكويتية)
صحف اليوم
01:02
"تمرّد" في صفوف الوطني الحر (الانباء الكويتية)
5
أخبار لبنان
08:47
هيئة ادارة السير: لزيارة موقعنا الإلكتروني لحجز مواعيد المعاملات في الدكوانة في هذه الايام
أخبار لبنان
08:47
هيئة ادارة السير: لزيارة موقعنا الإلكتروني لحجز مواعيد المعاملات في الدكوانة في هذه الايام
6
أخبار دولية
08:52
560 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين السوريين والدول المضيفة
أخبار دولية
08:52
560 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين السوريين والدول المضيفة
7
خبر عاجل
13:36
منيمنة للـLBCI: تجرعنا السم بالتصويت لمرشح لا نتبناه ونحن نتكلم عن تسوية سياسية تناقش بنود تتعلق بمصلحة الناس وهناك الكثير بعد من أسماء المرشحين المطروحة
خبر عاجل
13:36
منيمنة للـLBCI: تجرعنا السم بالتصويت لمرشح لا نتبناه ونحن نتكلم عن تسوية سياسية تناقش بنود تتعلق بمصلحة الناس وهناك الكثير بعد من أسماء المرشحين المطروحة
8
فنّ
04:51
عيد ميلاد ستيفاني صليبا.. قالب حلوى ضخم وقارب فاخر وإطلالة جريئة (فيديو)
فنّ
04:51
عيد ميلاد ستيفاني صليبا.. قالب حلوى ضخم وقارب فاخر وإطلالة جريئة (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More