فرانسوا كزافييه بيلامي: حزب الله يعرقل انتخاب رئيس جديد للجمهورية

بيلامي: حزب الله يعرقل انتخاب رئيس جديد للجمهورية

أكّد النائب في البرلمان الاوروبي François-Xavier Bellamy ، أن اوروبا قلقة من انهيار لبنان.



واتهم في مداخلة له حزب الله بعرقلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.