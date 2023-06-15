هيئة ادارة السير: لزيارة موقعنا الإلكتروني لحجز مواعيد المعاملات في الدكوانة في هذه الايام

اعلان من هيئة ادارة السير عن مواعيد المعاملات



أعلنت هيئة ادارة السير والمركبات مصلحة تسجيل السيارات انّه بامكان المواطنين زيارة موقعها الإلكتروني www.tmo.gov.lb لحجز مواعيد لمعاملاتهم اعتباراً من اليوم للاسبوع المقبل إيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس وذلك بما خصّ الخدمات المتاحة في المصلحة في الدكوانة.



اما بما خص مراكز زحلة، صيدا، النبطية وطرابلس تستقبل كافة المعاملات بإستثناء سيارات نقل الملكية وبيع الانقاض خلال الايام المحددة اعلاه.