حجار للاتحاد الأوروبي: مستعدون لدعم خياركم السياسي إذا قررتم إستقبال حوالي 7 ملايين نازح سوري في أوروبا على أن تعيدونهم إلى بلدهم عند بلورة حلّ سياسي واضح

اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجارأن خيار الاتحاد الاوروبي السياسي بشأن النازحين، أثبت فشله منذ 12 عاماً، وقال: "نحن مستعدون لدعمه إذا ما قررتم إستقبال حوالي 7 ملايين نازح سوري في أوروبا، على أن تعيدونهم إلى بلدهم عند بلورة حلّ سياسي واضح للأزمة السورية ومقبول بحسب مقاييسكم".

وكتب في تغريدة على حسابه عبر توتير: "بنبرة متعالية، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي JosepBorrellF مجددا خلال "مؤتمر دعم سوريا والمنطقة" في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي لن يختار مسار التطبيع مع النظام السوري وبالتالي عودة النازحين السوريين إلى بلدهم غير ممكنة حاليا، كما وعد الدول المضيفة بدعم مادي عليه، لا بدّ بالتذكير بأن الحلّ السياسي المنتظر للقضية الفلسطينية مضى عليه ٧٥ عاما ولا يزال الفلسطينيون مشتّتون فى كل أصقاع الارض. سيدي الكريم، لقد إستقبل لبنان النازحين السوريين برحابة صدر وتحمّلوا وزرهم أكثر من 12 عاماً وهم يشكّلون أكثر من ٣٠% من السكان في لبنان.



نحن نحترم خياركم الإنساني وعملنا على أساسه خلال السنوات ال 12 المنصرمة ولكن نتيجته لم تكن جيّدة لا على النازحين السوريين ولا على المجتمع اللبناني المضيف لهم.



أما بالنسبة لخياركم السياسي، لقد أثبت فشله منذ 12 عاماً، ولكن نحن مستعدون لدعمه إذا ما قررتم إستقبال حوالي 7 ملايين نازح سوري في أوروبا، على أن تعيدونهم إلى بلدهم عند بلورة حلّ سياسي واضح للأزمة السورية ومقبول بحسب مقاييسكم".