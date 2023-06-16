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مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان: نأسف لعدم انتخاب رئيس للبنان بعد اثنتي عشرة جلسة انتخابية غير حاسمة

أخبار لبنان
2023-06-16 | 03:29
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مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان: نأسف لعدم انتخاب رئيس للبنان بعد اثنتي عشرة جلسة انتخابية غير حاسمة
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مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان: نأسف لعدم انتخاب رئيس للبنان بعد اثنتي عشرة جلسة انتخابية غير حاسمة

بيان صادر عن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان

صدر عن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان البيان التالي: "إن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان إذ تأخذ علماً بالتصويت الذي جرى يوم 14 حزيران في البرلمان، فإنها تأسف لعدم انتخاب رئيس للبنان بعد اثنتي عشرة جلسة انتخابية غير حاسمة.

بعد مرور ثمانية أشهر من دون رئيس ومن دون حكومة كاملة الصلاحيات، تعبّر مجموعة الدعم الدولية عن قلقها العميق من أن يؤدي الجمود السياسي الحالي إلى تفاقم تآكل مؤسسات الدولة وتقويض قدرة لبنان على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية الملحّة التي يجابهها.

من أجل مصلحة الشعب اللبناني وحرصا على استقرار البلاد، تحثّ مجموعة الدعم الدولية القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على تحمل مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية من خلال انتخاب رئيس جديد دون مزيد من التأخير.

إن أي استمرار للوضع الراهن غير المستدام لن يؤدي إلا إلى إطالة وتعقيد مسيرة تعافي لبنان فضلا عن تفاقم المصاعب التي يواجهها الشعب.

تحثّ مجموعة الدعم الدولية السلطات اللبنانية على المسارعة باعتماد وتنفيذ خطة اصلاحية شاملة لوضع البلاد على مسار التعافي والتنمية المستدامة.

وتؤكد مجموعة الدعم الدولية استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.

أخبار لبنان

مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان

رئيس الجمهورية

اصلاحات

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