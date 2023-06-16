بيضون للـLBCI: العد العكسي لانتخاب رئيس قد بدأ.. والحوار لا مفرّ منه

بيضون: لا نريد أن نأتي بأي مرشح تحد حتى مرشحنا



أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أشرف بيضون أنّ العد العكسي لانتخاب رئيس للجمهورية قد بدأ، مشدّدًا على أنّ كلّ القوى السياسية تأكدّت أن الحوار لا مفرّ منه.



ولفت الى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يريد أن تكون الجلسة منتجة "لان لعبة التوازنات أظهرت أن هذه الارقام لا يمكنها إيصال رئيس، لافتًا الى أنه ليس المقصود شخص الوزير السابق جهاد أزعور.



وقال في السياق: "لا نريد أن نأتي بأي مرشح تحد حتى مرشحنا لأننا نفكر الى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية"، معتبرًا أنّ الطريقة التي أتى بها أزعور جعلته مرشح تحد لضرب مرشح فريق آخر.



وأضاف: "انسحبنا من الجلسة الثانية وحتى لو تم انتخاب رئيس للجمهورية هل كان يمكنه ان يكون حكماً وادارة دفة البلاد وسط التجاذب؟".



واشار الى نتيجة الجلسة الثانية عشرة لمجلس النواب التي أتت كسابقاتها، مؤّكدًا أنها سبب عدم تحديد بري موعد لجلسة مقبلة، وشدد على أنه لا يستطيع أي فريق أن ينتج رئيسًا وحده.



وقال خلال حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI: "متجهون نحو تسوية ولكن يجب أن نسرّع هذه التسوية الايجابية والجلسة فتحت باب النقاش على مصراعيه"، لافتًا الى أنّ الخيار الثالث رهن الحوار.



وأكّد في سياق منفصل أن كل ما تم تدواله في الاعلام عن خلل في العلاقة بين بري والوزير السابق وليد جنبلاط هو عار عن الصحة.