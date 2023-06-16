0min

بو صعب من عين التينة: اقترحت على الرئيس بري ان نُجري انتخابات نيابية مبكرة في حال عجزنا عن انجاز الاستحقاق الرئاسي

بو صعب من عين التينة: اقترحت على الرئيس بري ان نُجري انتخابات نيابية مبكرة في حال عجزنا عن انجاز الاستحقاق الرئاسي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري نائبه الياس بو صعب في عين التينة الذي قال اثر اللقاء: "اقترحت على الرئيس بري ان نُجري انتخابات نيابية مبكرة في حال عجزنا عن انجاز الاستحقاق الرئاسي".



ورأى ان" الحوار هو الافضل ولدى رئيس المجلس كل النية للدعوة الى جلسة ثانية لانتخاب الرئيس".