مؤسسة المياه: عطل في الكهرباء أدى إلى توقف التغذية بالمياه عن بيروت والمتن

مؤسسة المياه: عطل في الكهرباء أدى إلى توقف التغذية بالمياه عن بيروت والمتن



صدر عن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بيان أعلن أن "عطلا طارئًا من مصدر التغذية الرئيسية في مؤسسة كهرباء لبنان أدى إلى توقف محطة المياه الرئيسية في الضبية عن العمل، ما يحول دون تأمين المياه إلى كافة المحطات المتصلة لضخها إلى الخزانات الرئيسية. وقد أدى ذلك إلى الإضطرار لتوقف التغذية بالمياه عن مناطق بيروت الشمالية (الأشرفية) وبيروت الجنوبية (تلة الخياط وبرج أبو حيدر) وساحل ووسط المتن".



وأوضح البيان أن "محطة الضبية تتغذى بخط مباشر من مؤسسة الكهرباء ولا يمكن تشغيلها على المولدات بسبب حاجتها إلى التغذية بخط توتر متوسط.



وإذ تبدي المؤسسة أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها، تأمل من فرق الطوارئ التابعة لمؤسسة الكهرباء إنجاز التصليح في أسرع وقت ممكن".

