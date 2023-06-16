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كهرباء لبنان: احتراق خلايا في محطة الذوق الرئيسية وانقطاع التيار عن مناطق في كسروان والمتن
أخبار لبنان
2023-06-16 | 05:49
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كهرباء لبنان: احتراق خلايا في محطة الذوق الرئيسية وانقطاع التيار عن مناطق في كسروان والمتن
اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه "بتاريخ 14/06/2023 عند الساعة ١١:٣٠ صباحًا حصل عطل على خلية المحول 150/20 ك.ف. في محطة معمل الذوق، أدى الى انفجارها وحصول حريق داخل المحطة الأمر الذي أدى الى احتراق بعض الخلايا بالكامل وتضرر القسم الباقي بنتيجة النار والحرارة.
وطمأنت المؤسسة في بيان أن فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر، تدخّلت بالوقت المناسب لمنع تمدد الحريق والأضرار الى سائر المنشآت ولإسعاف المناوب في المحطة الذي تعرض لتنشق الغاز والدخان.
كما وأن الفرق الفنية في المؤسسة باشرت من صباح الخميس الواقع فيه 15/06/2023، بإزالة آثار الحريق والدخان تمهيداً للبدء بعملية تصليح الخلايا والمعدات المتضررة بغية إعادة ما أمكن الى الخدمة خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت مؤسسة كهرباء لبنان أنه نتيجة هذا الحادث تم انقطاع التيار عن المناطق التالية التي تتغذى من هذه المحطة: زوق مكايل، زوق مصبح، زوق الخراب، جونيه، صربا، الكسليك، محطة ضخ المياه في ضبيه، قسم من منطقة ضبيه.
وختم البيان:"تحيط مؤسسة كهرباء لبنان المواطنين علماً بأنه من المتوقع أن تستغرق عملية التصليح عدة ايام نظراً لحجم الضرر، وسوف تقوم بإعلامهم بالتطورات خلال الايام المقبلة.
كما وتجدر الإشارة الى أن الظروف التشغيلية للشبكة في ظل مستوى الإنتاج المتدني (أقل بكثير من 1000 ميغاوات) وازدياد الطلب على الطاقة مع بدء الطقس الحار، تؤدي الى عدم استقرار كبير على الصعيد الكهربائي مما يؤثر سلباً على التجهيزات ويؤدي الى حصول الأعطال والحوادث بشكل عام".
أخبار لبنان
كهرباء لبنان
معمل الزوق
كهرباء
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