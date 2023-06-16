المرتضى ردا على بوريل: كلامه يلزمه وحده وسنتعاون مع الحكومة السورية والنازحون سيعودون

ردّ وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى على ما ادلى به مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيف بوريلا، وقوله "إن الاتحاد لن يختار مسار التطبيع مع النظام السوري، وإن عودة النازحين السوريين إلى بلدهم غير ممكنة حاليا، وإنه سيدفع لنا الاموال مقابل استمرار بقاء النازحين في لبنان"، فقال المرتضى :" موقف السيد بوريل مريب، لكنه يلزمه وحده".



وأشار وزير الثقافة في اتصال مع الوكالة الوطنية للاعلام إلى أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارها وعزمت على اعادة تفعيل العلاقات مع الشقيقة سورية، ىلافتا إلى أن ثمة وفد وزاري لبناني سيتواصل مع الحكومة السورية من أجل ملف النازحين الذين سيعودون الى بلدهم عودة كريمة آمنة، وقال:" فدع عنك يا سيد بوريل لانه لا احد أحرص على النازحين من دولتهم".



وختم المرتضى:" اما لأصحاب مخططات توطين النازحين السوريين في لبنان، المتزامنة مع مساعي تيئيس اللبنانيين ودفعهم الى الهجرة، فنقول: مساعيكم ومكائدكم سوف تفشل ونضيف:"خيطوا بغير هذه المسلة".ردّ وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى على ما ادلى به مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيف بوريلا، وقوله "إن الاتحاد لن يختار مسار التطبيع مع النظام السوري، وإن عودة النازحين السوريين إلى بلدهم غير ممكنة حاليا، وإنه سيدفع لنا الاموال مقابل استمرار بقاء النازحين في لبنان"، فقال المرتضى :" موقف السيد بوريل مريب، لكنه يلزمه وحده".



وأشار وزير الثقافة في اتصال مع الوكالة الوطنية للاعلام إلى أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارها وعزمت على اعادة تفعيل العلاقات مع الشقيقة سورية، ىلافتا إلى أن ثمة وفد وزاري لبناني سيتواصل مع الحكومة السورية من أجل ملف النازحين الذين سيعودون الى بلدهم عودة كريمة آمنة، وقال:" فدع عنك يا سيد بوريل لانه لا احد أحرص على النازحين من دولتهم".



وختم المرتضى:" اما لأصحاب مخططات توطين النازحين السوريين في لبنان، المتزامنة مع مساعي تيئيس اللبنانيين ودفعهم الى الهجرة، فنقول: مساعيكم ومكائدكم سوف تفشل ونضيف:"خيطوا بغير هذه المسلة".