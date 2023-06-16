كتلة "تجدد" ونواب معارضون تقدموا امام مجلس الشورى بمراجعة لإبطال قرار للمصرف المركزي

تقدّم النواب أشرف ريفي، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، أديب عبد المسيح، وضاح الصادق ومارك ضو، بمبادرة من كتلة "تجدد" بمراجعة إبطال تعميم أمام مجلس شورى الدولة لقرار الحكومة رقم ٢٢ محضر ٣٨، الصادر بتاريخ ١٨ نيسان ٢٠٢٣ وقرار المصرف المركزي رقم ١٣٥٤٨ تاريخ ١٩ نيسان ٢٠٢٣، المتعلقين بالسحوبات والتحويلات الإلكترونية، لتجاوزهما حدّ السلطة.