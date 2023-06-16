الامارات سترفع الحظر عن منح التأشيرات للّبنانيين إعتباراً من اليوم الجمعة

علمت الـLBCI أن وزارة الخارجية والمغتربين تبلّغت رسمياً من سفيرها في دولة الإمارات رفع الحظر عن منح التأشيرات للّبنانيين إعتباراً من اليوم الجمعة.وأعلن سفير لبنان في الإمارات فؤاد شهاب دندن في بيان، أنّه بعد مساعٍ مكثّفة بين أبو ظبي وبيروت، وتجاوب صادق وبنّاء، أؤكد للبنانيين الراغبين بزيارة ربوع الإمارات الشقيقة، أنّ بإمكانهم تقديم طلب للحصول على تأشيرة الزيارة، وكالمعتاد، عبر مكاتب ووكالات شركات السفر المختلفة.وستصدر السفارة اللبنانية في الإمارات بياناً آخر الإثنين المقبل، توضح فيه المزيد من التفاصيل.وعلمت الـLBCI من مصادر مطّلعة، أن القيود المؤقتة التي فُرضت على تأشيرات اللبنانيين تعود لمخاوف أمنيّة وهي الآن تخضع لمراجعة مستمرة.