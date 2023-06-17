عربيد: على المجلس النيابي إنتخاب رئيس للدولة... ونريد لبنان المستقر

عربيد: على المجلس النيابي إنتخاب رئيس للدولة... ونريد لبنان المستقر

أوضح رئيس الهيئة التنفيذية للتجدد للوطن شارل عربيد أن تجمع التجدد للوطن قام كمساحة تشاركية تشاورية يؤمن بلبنان الكيان الجامع لإبنائه، وقال: "نحن جمهوريون وسطيون، مؤمنون بإتفاق الطائف ومتمسكون بالمناصفة، ولسنا تجمعًا طائفيًا، بل تجمع طائفة."



وأعلن أن التجمع حدد أهدافه وانطلق لملاقاة باقي مكونات الوطن بإنفتاح وثقة للعمل سويًا.



وشدد عربيد في خلال عشاء تكريمي للإعلاميين على أن أولى ركائز الدولة إنتظام المؤسسات الدستورية، مشيرًا إلى أنه على المجلس النيابي إنتخاب رئيس للدولة، يكون مطمئنًا وإصلاحيًا وتغييريًا يتعاون مع حكومة متجانسة وقادرة.



وأكد أن تجمع التجدد للوطن عازم على العمل وفتح قنوات التواصل والحوار وصولًا إلى القرار، وسيستمر بالقيام بمبادرات في هذا الإتجاه.



