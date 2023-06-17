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الراعي في ختام سينودس الكنيسة المارونية: لا نفضل أحدا على أحد بل نأمل أن يأتينا رئيس يكون على مستوى التحديات
أخبار لبنان
2023-06-17 | 05:29
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الراعي في ختام سينودس الكنيسة المارونية: لا نفضل أحدا على أحد بل نأمل أن يأتينا رئيس يكون على مستوى التحديات
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الراعي في ختام سينودس الكنيسة المارونية: لا نفضل أحدا على أحد بل نأمل أن يأتينا رئيس يكون على مستوى التحديات
الراعي في ختام سينودس الكنيسة المارونية: لا نفضل أحدا على أحد بل نأمل أن يأتينا رئيس يكون على مستوى التحديات
اعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنه "فيما شعبنا يعيش مأساته الإقتصادية والمالية والمعيشية والإجتماعية، جاءت جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الأربعاء الماضي بكيفية إيقافها عن مجراها الدستوري والديمقراطي، لتزيده وتزيدنا ألما معنويا، وتجرحنا في كرامتنا الوطنية، وتخجلنا بوصمة عار على جبيننا أمام الرأي العام العالمي، لا سيما والجميع يتطلعون إلى لبنان بأمل انتخاب الرئيس، لكي يتمكن من الخروج من أزماته".
وفي ختام سينودس الكنيسة المارونية، قال الراعي: "من جهتنا لا نفضل أحدا على أحد، بل نأمل أن يأتينا رئيس يكون على مستوى التحديات وأولها بناء الوحدة الداخلية، وإحياء المؤسسات الدستورية، والمباشرة بالإصلاحات المطلوبة والملحة".
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