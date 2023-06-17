الحاج حسن: إنتخاب رئيس للجمهورية يكون بالتفاهم والحوار والتوافق

في كرة السلة عند السيدات... منتخب لبنان يدخل في معسكر مغلق قبل مغادرته إلى أستراليا

في كرة السلة عند السيدات... منتخب لبنان يدخل في معسكر مغلق قبل مغادرته إلى أستراليا

الراعي في ختام سينودس الكنيسة المارونية: لا نفضل أحدا على أحد بل نأمل أن يأتينا رئيس يكون على مستوى التحديات